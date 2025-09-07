В три деревни Новгородской области провели интернет

Мобильный интернет стал доступен для жителей деревень Толстиково, Старое и Новое Куравичино в Новгородской области. Вышки сотовой связи установили при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий.
В этих населенных пунктах проживают около 130 человек. Теперь у них есть возможность пользоваться цифровыми сервисами, получать госуслуги онлайн и многое другое.
В прошлом году проходило голосование, во время которого жители выбрали села и деревни, в которых установят вышки связи. В число победителей также вошли деревни Прошково, Князево, Лосытино, Фарафоново и другие.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.