Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В три деревни Новгородской области провели интернет

В этих населенных пунктах проживают около 130 человек.

Мобильный интернет стал доступен для жителей деревень Толстиково, Старое и Новое Куравичино в Новгородской области. Вышки сотовой связи установили при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий.

В этих населенных пунктах проживают около 130 человек. Теперь у них есть возможность пользоваться цифровыми сервисами, получать госуслуги онлайн и многое другое.

В прошлом году проходило голосование, во время которого жители выбрали села и деревни, в которых установят вышки связи. В число победителей также вошли деревни Прошково, Князево, Лосытино, Фарафоново и другие.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.