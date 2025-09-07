Крымская студентка Алина Вайман — в числе лучших вожатых России

Я всегда хотела связать свою жизнь с педагогикой, поэтому в университете учусь на химика и планирую в дальнейшем работать в школе. Когда я услышала, что в студенческих отрядах Республики Крым есть возможность поработать вожатым, сразу же решила вступить в отряд, прошла профессиональное обучение и отправилась на работу в ВДЦ «Алые паруса». В центре я работаю второй год подряд и очень рада, что могу дарить детям радость! Быть вожатым это не только большая ответственность, но и невероятный опыт. Я рада, что смогла получить нагрудный знак: для меня это ценная награда за мою работу и усилия, — делится впечатлениями Алина Вайман, представитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.