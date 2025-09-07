«Сорвался с высоты порядка 30 метров». Белорусский турист погиб в горах Кабардино-Балкарии

В МЧС Кабардино-Балкарской Республики 7 сентября рассказали, что в районе водопада Терскол (высота 2800 метров) нашли и эвакуировали тело туриста из Беларуси.
Пропавший турист не был зарегистрирован и не выходил на связь с 3 сентября. Спасатели вели его поиски. Сообщается, что в поисковых работах участвовали 19 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели из цента «Лидер».
В МИД Беларуси подтвердили факт гибели белорусского туриста, сообщает БелТА. Уточняются подробности трагедии. По данным спасателей, турист совершал прогулку в районе Терскольского водопада. Он не удержался на скале, сорвался с высоты порядка 30 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Информируют, что отделение посольства Беларуси в Краснодаре оказывает семье всю необходимую помощь и находится в постоянном контакте с российскими компетентными органами.
