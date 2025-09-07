«Сорвался с высоты порядка 30 метров». Белорусский турист погиб в горах Кабардино-Балкарии

Пропавший турист не был зарегистрирован и не выходил на связь с 3 сентября. Спасатели вели его поиски. Сообщается, что в поисковых работах участвовали 19 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели из цента «Лидер».