В школе села Бережного в Вологодской области открыли агрокласс

В учреждениe закупили несколько комплектов лабораторного оборудования.

Агротехнологический класс открылся в Уфтюжской школе села Бережного в Вологодской области при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в администрации Усть-Кубинского муниципального округа.

В учрeждeниe закупили несколько комплектов лабораторного оборудования, например, «Растения и их среда обитания», «Агроном-полевод», «Умная теплица» и «Школьная метеостанция». Кроме того, приобрели робототехнический конструктор «Агро-Робот», интерактивный ветеринарный атлас, телевизор, теплицу. В агроклассе ученики осваивают растениеводство, животноводство и ветеринарию, учатся управлять квадрокоптерами, изучать свойства почвы, оценивать погодные условия и многое другое.

«Сельскохозяйственные профессии в нашей стране всегда были востребованными и почетными. Кормить людей — очень нужный и благородный труд. А сейчас он становится и современным. Уверен, ученики агроклассов, пусть не все, но обязательно найдут свое призвание в сфере сельского хозяйства. Она активно сейчас развивается и очень нуждается в молодых профессионалах», — отметил первый заместитель главы округа Александр Семичев.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.