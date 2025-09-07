В школе села Бережного в Вологодской области открыли агрокласс

«Сельскохозяйственные профессии в нашей стране всегда были востребованными и почетными. Кормить людей — очень нужный и благородный труд. А сейчас он становится и современным. Уверен, ученики агроклассов, пусть не все, но обязательно найдут свое призвание в сфере сельского хозяйства. Она активно сейчас развивается и очень нуждается в молодых профессионалах», — отметил первый заместитель главы округа Александр Семичев.