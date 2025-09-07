Ричмонд
В центре Зеленоградска отремонтировали дом с резным декором

Здание располагается во 2-м Октябрьском переулке, 6.

8

В центре Зеленоградска отремонтировали дом с резным декором. Здание располагается во 2-м Октябрьском переулке, 6. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Фонда капремонта.

Специалисты привели в порядок крышу, фасад и подвал дома. Окна украсили декоративными ставнями и цветочницами.

«Восстановили техническую работоспособность конструктивных элементов. Вернули дому утраченное очарование, сохранив и воссоздав уникальные элементы кровли, добавив к ним новые резные. Облик фасада обновили с применением традиционной для приморского города фахверковой системы», — отметили в фонде.

Работы выполнило ООО «БСК». В конце 2023 года с компанией заключили договор на 12,5 миллиона рублей.