Омич развернул флаг Молодежной столицы на высшей точке Ближнего Востока

Омский альпинист Алексей Перегуда развернул флаг-символ Молодежной столицы России-2025 на вершине горы Демавенд в Иране. Это самая высокая точка Ближнего Востока. Памятную фотографию с флагом Молодежной столицы мужчина сделал на высоте 5610 метров.
Покорить самую высокую гору Ближнего Востока было непросто, но Алексей Перегуда, судя по фотографии, не потерял позитивный настрой. Кстати, для мужчины это уже третий подъем. Омич уже покорил Эльбрус и Килиманджаро.
Добавим, Демавенд — настоящий символ Ирана, излюбленное место туристов. Гора также входит в список «7 вулканов мира».