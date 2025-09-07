Собянин: на первых четырех станциях Троицкой ветки совершили 13,5 млн поездок

Троицкая линия метро Москвы открылась 7 сентября 2024 году. По состоянию на 28 декабря 2024 год линия насчитывает семь станций и около 15 км путей. В 2025 году ожидается ввод в эксплуатацию участка от «Новаторской» до станции «ЗИЛ» (промежуточные — «Вавиловская», «Академическая» и «Крымская»).