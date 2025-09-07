В Красноярске обнаружено массовое захоронение первых поселенцев XVII века

Уникальная археологическая находка сделана в историческом центре Красноярска на улице Каратанова.
Ученые обнаружили массовое захоронение середины XVII века с останками 30 человек — одних из первых жителей Красного Яра.
Как сообщил депутат Законодательного собрания края Илья Зайцев, открытие произошло во время работ по реконструкции коммунальных труб в районе Стрелки. Предварительный анализ показал, что большинство погребенных — молодые мужчины.
«Судя по находкам, умирали в основном молодые мужчины. Вероятно, причиной стал голод — та самая “голодная зима”, о которой упоминают летописи», — отметил Зайцев в своем Telegram-канале.
Это не первое подобное обнаружение на улице Каратанова. Ранее археологи уже находили здесь захоронения первых красноярцев, что подтверждает историческую значимость этой территории как одного из мест первоначального поселения.
Специалисты продолжают исследования, которые позволят более точно установить причины смерти и исторический контекст находки. Все останки будут изучены антропологами, после чего планируется их торжественное перезахоронение.
Открытие представляет значительную ценность для изучения истории основания Красноярска и жизни первых поселенцев в сложных условиях Сибири середины XVII века.