Красноярца арестовали на трое суток за отказ снять тонировку с автомобиля

Житель Красноярска осужден к трое суток административного ареста за неоднократный отказ убрать тонировку с передних боковых стекол автомобиля.
Инцидент произошел в городе Ужур, где сотрудники ДПС остановили автомобиль с затемненными стеклами.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю, проверка показала, что светопропускание стекол составляло менее 70%, что нарушает требования технического регламента. При этом выяснилось, что водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.
На этот раз мужчина не только отказался выполнить законное требование сотрудников полиции о снятии тонировки, но и проявил неповиновение. В отношении него составили протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
Суд принял решение о назначении административного ареста на срок 3 суток. Нарушитель помещен в специальное учреждение для отбывания наказания.
В ГИБДД напоминают, что затемнение передних стекол автомобиля снижает обзорность и повышает риск ДТП, особенно в темное время суток. За нарушение правил тонировки предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, а за повторное неповиновение требованиям сотрудников полиции — арест.