Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярца арестовали на трое суток за отказ снять тонировку с автомобиля

Житель Красноярска осужден к трое суток административного ареста за неоднократный отказ убрать тонировку с передних боковых стекол автомобиля.

Житель Красноярска осужден к трое суток административного ареста за неоднократный отказ убрать тонировку с передних боковых стекол автомобиля.

Инцидент произошел в городе Ужур, где сотрудники ДПС остановили автомобиль с затемненными стеклами.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю, проверка показала, что светопропускание стекол составляло менее 70%, что нарушает требования технического регламента. При этом выяснилось, что водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

На этот раз мужчина не только отказался выполнить законное требование сотрудников полиции о снятии тонировки, но и проявил неповиновение. В отношении него составили протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Суд принял решение о назначении административного ареста на срок 3 суток. Нарушитель помещен в специальное учреждение для отбывания наказания.

В ГИБДД напоминают, что затемнение передних стекол автомобиля снижает обзорность и повышает риск ДТП, особенно в темное время суток. За нарушение правил тонировки предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, а за повторное неповиновение требованиям сотрудников полиции — арест.