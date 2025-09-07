Красноярца арестовали на трое суток за отказ снять тонировку с автомобиля

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю, проверка показала, что светопропускание стекол составляло менее 70%, что нарушает требования технического регламента. При этом выяснилось, что водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.