С помощью «Поездов здоровья» у жителей Башкирии в этом году выявили 191 подозрение на рак

Как сообщают в Минздраве Башкирии, завершается сезон курсирования по районам республики «Поездов здоровья». На следующей неделе в рамках «Здоровая республика — здоровый регион» медики приедут в деревни в Салаватский, Дуванский, Зианчуринский, Шаранский и Уфимский районы.
Как поясняют в министерстве здравоохранения Башкирии, с начала 2025 года специалисты провели 163 869 приемов пациентов и 37 818 различных обследований. За это время медики выявили 11 428 заболеваний у жителей республики, побывавших на приемах.
В том числе, благодаря «Поездам здоровья», которые привозят в деревни специалистов и необходимое для медобследований оборудование, было выявлено 3 853 подозрения на социально-значимые заболевания, 3 084 случая болезней, связанных с повышенным давлением, а также 576 подозрений на сахарный диабет.
По данным Минздрава Башкирии, с помощью выездных углубленных медобследований удалось в 2025 году выявить у жителей республики 191 подозрение на онкологические заболевания и 8 подозрений на туберкулез.
Всех пациентов с подозрениями на заболевания, направили на лечение в медучреждения республики.
