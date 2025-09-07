С помощью «Поездов здоровья» у жителей Башкирии в этом году выявили 191 подозрение на рак

В том числе, благодаря «Поездам здоровья», которые привозят в деревни специалистов и необходимое для медобследований оборудование, было выявлено 3 853 подозрения на социально-значимые заболевания, 3 084 случая болезней, связанных с повышенным давлением, а также 576 подозрений на сахарный диабет.