Актриса Акиньшина перестала скрывать отношения с Козловским

Как пишет Тelegram-канал «Алена, Блин», произошло это после его возвращения в Россию. Слухи о романе актеров ходили около пяти лет.
До этого сообщалось, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить, на какие средства будет снят новый фильм режиссера Алексея Учителя с участием актера Данилы Козловского.
Ранее Учитель объявил, что Козловский предстанет в неожиданном амплуа в его новом проекте с рабочим названием «Шум времени». Картина будет посвящена жизни советского композитора Дмитрия Шостаковича.