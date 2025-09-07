«Я плакала». Белоруска Арина Соболенко рассказала, кто прислал ей трогательное видео из Минска накануне победы в US Open

После победы на US Open-2025 первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала, как она прослезилась в день финала.
— Сегодня утром я получила видео из теннисной школы, где я начинала ребенком. Они подбадривали меня. Я немного плакала. Именно тогда я поняла, что не могу их подвести. Я должна подарить им позитив, — поделилась чувствами Соболенко.
На видео дети из городской школы тенниса «Смена» держат плакаты с изображением Арины и желают ей победы.
«Ты наша лучшая, победа будет за тобой», — говорит юная теннисистка. «Арина, удачи тебе на US Open, не сбавляй обороты!», — поддерживает ее другая девочка. «Арина, давай! Ты крутая!», — сказала их подруга и показала кулачок.
И Арина оборотов не сбавила, доказав, что она действительно крутая. Соболенко обыграла Аманду Анисимову в двух сетах — 6:3, 7:6 (3). Это ее вторая подряд победа на US Open. Ребята пригласили Соболенко в гости. Теперь слово за Ариной.
