В Благовещенске до конца октября обновят дорогу на участке улицы Мухина

Дорожное полотно на участке одной из главных магистралей Благовещенска — улице Мухина — приведут в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
Работы проводят на отрезке от железнодорожного переезда до улицы Заводской. Движение по обновленной дороге рассчитывают открыть уже к концу октября.
«Для этого прилагаем все усилия — сейчас на площадке одновременно работает порядка 15 человек и около 10 единиц дорожной техники: самосвалы, экскаваторы и фреза», — отметил начальник строительного управления АО «Асфальт» Евгений Осадчий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.