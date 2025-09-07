И сияет Россия в своей вере: в Иркутске состоялось масштабное духовное шествие

Сегодня, 7 сентября, корр. ИА IrkutskMedia вместе с тысячами жителей Приангарья принял участие в крестном ходе (0+) принесения мощей святителя Иннокентия (Кульчицкого), первого епископа Иркутского и ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и Всея Руси — их доставили в Иркутск по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Путь ковчега проходит через более чем 70 регионов страны, объединяя верующих в молитве и духовном единении.
Общегородскую Божественную литургию совершили митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан, митрополит Томский и Асиновский Ростислав и епископ Братский и Усть-Илимский Константин. Губернатор региона Игорь Кобзев вместе с председателем Заксобрания Александром Ведерниковым, мэром столицы областного центра Русланом Болотовым и горожанами прошли крестным ходом по центральным улицам Иркутска — Ленина, Карла Маркса и Сухэ-Батора — до Собора Богоявления.
День начался с торжественного открытия Дней русской духовности и культуры «Сияние России» (6+), которое проводится в Иркутске уже более 30 лет и объединяет жителей региона вокруг духовных и культурных ценностей.
«На протяжении трех десятилетий Дни русской духовности и культуры “Сияние России” объединяют нас. Для всех это праздник доброты, милосердия, искренности и взаимной поддержки. Пусть “Сияние России” станет временем добрых помыслов и сплоченности во имя служения Отечеству», — отметил глава региона.
Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов отметил, что традиции существуют, чтобы сохраняться. Он напомнил слова батюшки о том, что в 1939 году храмов почти не было, а сегодня их много, и они полны.
«Дай Бог, чтобы в наше время и во времена наших детей и внуков мы опять не пришли к тридцать девятому году. Огромное спасибо за вот эти традиции, которые, я надеюсь, будут жить долго-долго в будущем», — подчеркнул Сергей Рудов.
Служитель церкви добавил, что для всех верующих это особое событие, которое объединяет их не только в церкви, но и во Христе. Он подчеркнул, что это духовное единение придает мероприятию особую значимость и силу.
Для всех присутствующих это действительно невероятное мероприятие, объединяющее людей всех возрастов и профессий. Это день, когда народ един в своей вере, день, когда она сияет в сердце каждого верующего человека.