С начала года более 900 тысяч детей в Подмосковье прошли профосмотры

Врачи Московской области провели профилактические осмотры 916 тыс. детей с начала 2025 года, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Предупреждение и своевременное выявление заболеваний входит в число задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Профосмотры проводятся регулярно и позволяют контролировать состояние здоровья ребенка и его развитие. Важно, что они проводятся не только в поликлиниках, но и в образовательных учреждениях — бригады врачей выезжают в детские сады и школы», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Такие обследования позволяют уточнить группу здоровья ребенка, своевременно выявить различные заболевания и риски их развития. Результаты будут доступны в личном кабинете на региональном портале «Здоровье» в течение 45 дней. Напомним, что записаться на прием к педиатру можно несколькими способами: через «Госуслуги» или чат-бот в Telegram, а также по телефону 122.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.