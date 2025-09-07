В поселке Думиничи Калужской области открылась первая модельная библиотека

В ходе работ книжный фонд учреждения пополнили более чем на пять тысяч новых изданий. Также появился доступ к Национальной электронной библиотеке. Кроме того, специалисты оборудовали зоны «комфорта» и «общения». Там можно проводить литературно-музыкальные гостиные, творческие вечера, мастер-классы, лекции и семинары. А для детей сделали творческую лабораторию, оснащенную шлемом виртуальной реальности, «умными» шахматами, интерактивным полом и многим другим.