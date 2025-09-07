Ричмонд
В поселке Думиничи Калужской области открылась первая модельная библиотека

Книжный фонд учреждения пополнили более чем на пять тысяч новых изданий.

Думиничскую центральную районную библиотеку в Калужской области преобразили по модельному стандарту при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Думиничского муниципального района.

В ходе работ книжный фонд учреждения пополнили более чем на пять тысяч новых изданий. Также появился доступ к Национальной электронной библиотеке. Кроме того, специалисты оборудовали зоны «комфорта» и «общения». Там можно проводить литературно-музыкальные гостиные, творческие вечера, мастер-классы, лекции и семинары. А для детей сделали творческую лабораторию, оснащенную шлемом виртуальной реальности, «умными» шахматами, интерактивным полом и многим другим.

Комфортное пространство создали и для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Например, для слабовидящих людей есть более 150 книг с укрупненным шрифтом.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.