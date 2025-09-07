Ричмонд
В Омске установили постамент для будущего памятника Дзержинскому

Скульптура будет стоять в одноименном сквере.

Источник: Комсомольская правда

В сквере напротив городской администрации установили постамент для будущего памятника Дзержинскому. Его высота около двух метров. Сам памятник будет около трех. Сейчас рабочие подготавливают постамент к установке скульптуры.

Сам памятник сейчас готовит к монтажу его автор Михаил Минин. Скульптор зачищает швы, приступает к пескоструйной обработке и патинированию. Уже совсем скоро трехметровый памятник Феликсу Дзержинскому установят в одноименном сквере в центре Омска.

Добавим, идея создать памятник Феликсу Дзержинскому принадлежит Фонду поддержки сотрудников и ветеранов органов безопасности. Он финансирует изготовление, установку и дальнейшее обслуживание памятника.