В селе Лаклы в Башкирии откроют новую врачебную амбулаторию

Новая модульная врачебная амбулатория откроется в селе Лаклы Салаватского муниципального района Башкирии при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.
В медучреждении разместили кабинеты врача-терапевта, стоматолога, педиатра, а также смотровую и процедурную. Еще в здании оборудовали помещение для хранения медикаментов, санузел и зону ожидания для пациентов. Отметим, что для пожилых и маломобильных посетителей на входе предусмотрен пандус.
В амбулаторию будут обращаться более 1,7 тыс. человек. Это жители Лаклы и соседних населенных пунктов Лагерево, Урманчино, Шаряково, Чебаркуль.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.