Спасатели вытащили из песка автобус с 45 пассажирами, застрявший под Петриковом

Спасатели вытащили из песка автобус, застрявший под Петриковом.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС Беларуси рассказали, как в Петриковском районе Гомельщины была оказана помощь водителю автобуса, в котором находилось 45 человек.

Вечером 6 сентября спасателям поступило сообщение о застрявшем в лесу вблизи деревни Бринев автобусе. «Как выяснилось, при развороте на грунтовой дороге автобус с 45 пассажирами, в числе которых 10 детей, застрял в песке», — уточнили в МЧС.

Спасатели при помощи специального троса отбуксировали автобус. Никто не пострадал.

