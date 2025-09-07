Спасатели вытащили из песка автобус с 45 пассажирами, застрявший под Петриковом

Вечером 6 сентября спасателям поступило сообщение о застрявшем в лесу вблизи деревни Бринев автобусе. «Как выяснилось, при развороте на грунтовой дороге автобус с 45 пассажирами, в числе которых 10 детей, застрял в песке», — уточнили в МЧС.