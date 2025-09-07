Конкурс в вузы Новосибирска достиг 27 человек на место

Наблюдается серьезное увеличение проходных баллов в ведущих университетах города. Так, в НГУ средний проходной балл поднялся до 85, а на физическом факультете он составил 220 баллов, что на 34 балла выше показателей прошлого года. Максимальный конкурс сложился на направления «Математика и компьютерные науки» и «Информатика и вычислительная техника».