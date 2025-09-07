В Серове Свердловской области открыли модельную библиотеку

Модернизированную до статуса модельной библиотеку-игротеку «МИКС» в городе Серове Свердловской области открыли в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в учреждении «Централизованная библиотечная система Серовского муниципального округа».
В учреждении разместили многофункциональные зоны с современной техникой. В частности, там появился зал «Детские фантазии» для детей до 12 лет. Его оснастили новыми книгами, проектором и игровыми элементами. Пространство для подростков и молодежи «Точка старта» оборудовали ноутбуками, планшетами и VR-шлемами для организации интеллектуальных турниров и других массовых мероприятий. Также в библиотеке создали место для людей среднего и старшего возраста «Территория смыслов». В нем установили персональные компьютеры.
Добавим, что сотрудники учреждения будут реализовывать проекты по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Также с помощью нового оборудования будут проводить виртуальные экскурсии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.