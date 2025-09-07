В Серове Свердловской области открыли модельную библиотеку

В учреждении разместили многофункциональные зоны с современной техникой. В частности, там появился зал «Детские фантазии» для детей до 12 лет. Его оснастили новыми книгами, проектором и игровыми элементами. Пространство для подростков и молодежи «Точка старта» оборудовали ноутбуками, планшетами и VR-шлемами для организации интеллектуальных турниров и других массовых мероприятий. Также в библиотеке создали место для людей среднего и старшего возраста «Территория смыслов». В нем установили персональные компьютеры.