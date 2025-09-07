В Марий Эл отремонтировали дорогу Оршанка — Упша, ведущую к месту Памяти

Дорогу Оршанка — Упша в Республике Марий Эл, ведущую к месту Памяти, привели в нормативное состояние в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Марийскавтодоре.
Протяженность обновляемого объекта составила 12 км. Специалисты отремонтировали 13 водопропускных труб, заменили полотно проезжей части и укрепили обочины. Также нанесли разметку и обновили асфальтовое покрытие на остановках общественного транспорта.
Этот маршрут стал частью проекта «Улица Победы», посвященного 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Инициатива направлена на благоустройство дорог, которые ведут к местам воинской славы или носят имена героев. В частности, по отремонтированной трассе можно добраться к Обелиску воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в селе Упша.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.