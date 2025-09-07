В Марий Эл отремонтировали дорогу Оршанка — Упша, ведущую к месту Памяти

Этот маршрут стал частью проекта «Улица Победы», посвященного 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Инициатива направлена на благоустройство дорог, которые ведут к местам воинской славы или носят имена героев. В частности, по отремонтированной трассе можно добраться к Обелиску воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в селе Упша.