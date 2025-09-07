В Краснодаре начнет работу мобильный комплекс «Маршрут здоровья»

Мобильный комплекс 8 сентября будет работать в поселке Лорис на улице Рязанской, 12. Затем 9 и 10 числа обследование проведут в Белозерном на Центральной, 1. А 11 сентября медики посетят улицу Жасминную, 58 в Пригородном. Часы приема: с 9:00 до 14:00. Посетителям необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.