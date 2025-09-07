В Краснодаре начнет работу мобильный комплекс «Маршрут здоровья»

Медики мобильного комплекса «Маршрут здоровья» с 8 по 11 сентября проведут серию бесплатных осмотров жителей поселков Краснодара, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Диагностика заболеваний на ранних стадиях отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Обследование будут проводить специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Они измерят рост, вес и артериальное давление обратившихся граждан. Также сделают экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы в крови и оценят работу сердца. Кроме того, пациенты получат консультацию врача-терапевта.
«Скрининг — это очень быстрое и удобное для граждан медицинское обследование, занимающее не более 20 минут. С его помощью определяются факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета», — отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Краснодарского края Андрей Сахаров.
Мобильный комплекс 8 сентября будет работать в поселке Лорис на улице Рязанской, 12. Затем 9 и 10 числа обследование проведут в Белозерном на Центральной, 1. А 11 сентября медики посетят улицу Жасминную, 58 в Пригородном. Часы приема: с 9:00 до 14:00. Посетителям необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.