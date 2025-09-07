Авель, Майор и Княгина: волгоградцы выбирают детям редкие имена

— Новорожденным мальчикам в августе чаще всего давали имена Александр, Лев, Михаил, Максим, Тимофей, Дмитрий, Матвей, Иван, Артём, Роман, Мирон, Егор, Андрей, Фёдор, — рассказали в комитете юстиции. — Наиболее популярными именами, которыми родители называли девочек, стали София, Ева, Полина, Мария, Варвара, Анна, Виктория, Мирослава, Милана.