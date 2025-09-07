Ричмонд
Авель, Майор и Княгина: волгоградцы выбирают детям редкие имена

Комитет юстиции Волгоградской области обнародовал списки самых популярных и самых редких имен, которыми молодые родители называли детей в августе.

Источник: Freepik

Cамым популярным именем для мальчиков стало в минувшем месяце Александр. Девочек чаще всего называли Софиями.

— Новорожденным мальчикам в августе чаще всего давали имена Александр, Лев, Михаил, Максим, Тимофей, Дмитрий, Матвей, Иван, Артём, Роман, Мирон, Егор, Андрей, Фёдор, — рассказали в комитете юстиции. — Наиболее популярными именами, которыми родители называли девочек, стали София, Ева, Полина, Мария, Варвара, Анна, Виктория, Мирослава, Милана.

В списке редких имен мальчиков в августе оказались Авдей, Авель, Клим, Светозар, Майор, Макарий, Марк-Савелий, Нух.

Редкими именами для девочек стали Агния, Аделия, Азра, Аида, Алексианна, Анна-Мария, Велена, Габриэлла, Софи, Гита, Зита, Княгиня, Лиора, Милолика, Полианна, Россияна, Тамелия.