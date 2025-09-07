Студентка-медик из Красноярска потеряла 9,9 млн рублей в результате схемы мошенников

23-летняя студентка медицинского университета стала жертвой масштабного мошенничества, в результате которого лишилась семейных сбережений на сумму 9,9 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По данным следствия, преступление началось с телефонного звонка от лже-оператора связи, который убедил девушку сообщить код из SMS для «продления договора». Получив доступ к номеру, мошенники через поддельный аккаунт «Госуслуг» имитировали взлом и перевели общение в мессенджеры.
Далее злоумышленники действовали по отработанной схеме:
Запугивали фиктивными уголовными делами;Сообщили о якобы оформленных на нее кредитах;Обвинили в «сотрудничестве с противником».
Кульминацией стал видеозвонок с мужчиной в форме с «служебным удостоверением», который потребовал «задекларировать» все семейные сбережения для «проверки на чистоту». Поддавшись панике, девушка взяла у матери 6 миллионов рублей наличными, собрала ювелирные украшения, передала все курьеру, назвав кодовое слово «Мухтар».
После этого мошенники убедили ее оформить несколько кредитов, чтобы «вернуть средства». Общий ущерб превысил 9,9 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Правоохранительные органы напоминают о необходимости критически оценивать подобные звонки и никогда не сообщать коды из SMS третьим лицам.