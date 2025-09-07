Студентка-медик из Красноярска потеряла 9,9 млн рублей в результате схемы мошенников

Кульминацией стал видеозвонок с мужчиной в форме с «служебным удостоверением», который потребовал «задекларировать» все семейные сбережения для «проверки на чистоту». Поддавшись панике, девушка взяла у матери 6 миллионов рублей наличными, собрала ювелирные украшения, передала все курьеру, назвав кодовое слово «Мухтар».