Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Папа римский объявил святым 15-летнего вундеркинда Карло Акутиса

Папа Римский Лев XIV причислил к лику святых компьютерного гения Карло Акутиса, скончавшегося в возрасте 15 лет. Юноша использовал технологии для распространения религии, чем заслужил прозвище «Божий инфлюэнсер», сообщает агентство Associated Press (AP).

Источник: Reuters

На мессе на площади Святого Петра присутствовали около 80 тыс. человек. Помимо Карло Акутиса был канонизирован Пьер Джорджо Фрассати — живший в прошлом веке блаженный Римско-Католической Церкви.

«Величайший риск в жизни — растратить ее впустую, не следуя Божьему замыслу», — сказал папа Лев на проповеди. Он отметил, что появление новых святых — это «приглашение для всех, особенно для молодежи, не растрачивать свою жизнь попусту, а направлять ее к возвышенному».

Карло Акутис родился в 1991 году в Лондоне. С детства проявлял способности в информатике и отличался религиозным рвением. Свое прозвище он получил за создание многоязычного веб-сайта, где документировались евхаристические чудеса, признаваемые церковью. Тогда разработка подобных проектов, как пишет AP, была прерогативой профессионалов.

В 2006 году мальчик заболел острым лейкозом и скоропостижно скончался. Он был похоронен в итальянском городе Ассизи в стеклянной гробнице. Через прозрачные стены паломники могли видеть его лежащим в джинсах, толстовке и кроссовках Nike, отмечает AP.