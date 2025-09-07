Папа римский объявил святым 15-летнего вундеркинда Карло Акутиса

На мессе на площади Святого Петра присутствовали около 80 тыс. человек. Помимо Карло Акутиса был канонизирован Пьер Джорджо Фрассати — живший в прошлом веке блаженный Римско-Католической Церкви.
«Величайший риск в жизни — растратить ее впустую, не следуя Божьему замыслу», — сказал папа Лев на проповеди. Он отметил, что появление новых святых — это «приглашение для всех, особенно для молодежи, не растрачивать свою жизнь попусту, а направлять ее к возвышенному».
Карло Акутис родился в 1991 году в Лондоне. С детства проявлял способности в информатике и отличался религиозным рвением. Свое прозвище он получил за создание многоязычного веб-сайта, где документировались евхаристические чудеса, признаваемые церковью. Тогда разработка подобных проектов, как пишет AP, была прерогативой профессионалов.
В 2006 году мальчик заболел острым лейкозом и скоропостижно скончался. Он был похоронен в итальянском городе Ассизи в стеклянной гробнице. Через прозрачные стены паломники могли видеть его лежащим в джинсах, толстовке и кроссовках Nike, отмечает AP.