Новосибирский офицер добыл важные сведения о противнике в зоне СВО

Гвардии лейтенант из Новосибирска Дмитрий Б. успешно выполнил боевое задание в ДНР, собрав сведения о планах противника.
В мае этого года офицер из Новосибирска Дмитрий Б. возглавил разведывательную группу, выполнявшую задачу в зоне специальной военной операции.
Во время выхода на позиции военным пришлось столкнуться с плотным огнем противника, применявшего артиллерию и минометы. Приняв решение действовать с тыла, лейтенант организовал обходной маневр и атаковал. В результате внезапного удара бойцам удалось ворваться на позиции и застать врага врасплох.
В ходе боя Дмитрий лично ликвидировал троих противников, а также сумел собрать и передать командованию важные разведданные о планах ВСУ.