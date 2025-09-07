Новосибирский офицер добыл важные сведения о противнике в зоне СВО

Во время выхода на позиции военным пришлось столкнуться с плотным огнем противника, применявшего артиллерию и минометы. Приняв решение действовать с тыла, лейтенант организовал обходной маневр и атаковал. В результате внезапного удара бойцам удалось ворваться на позиции и застать врага врасплох.