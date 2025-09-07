В Ростовском кафедральном соборе состоялось всенощное бдение

В канун праздника Донской иконы Божией Матери и прославления нового ростовского святого — Иоанна Домовского — в кафедральном соборе прошло всенощное бдение. Об этом сообщает Ростовская-на-Дону епархия.
В праздничном богослужении и крестном ходе приняло участие около четырех тысяч человек.
Икона Божией Матери считается заступницей России и покровительницей донского казачества. В честь победы над монголо-татарами она получила название Донской. 6 мая 2015 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Ростов принесен точный список (копия) Донской иконы Божией Матери.
Праздник совпал с канонизацией протоиерея Иоанна Домовского. Он родился в 1844 году в семье священника, окончил духовную семинарию и 30 лет служил в сельском приходе. Позже стал настоятелем Александро-Невского храма в Ростове (в то время Нахичевани-на-Дону). К дому священника часто приходили люди — за советом, духовной помощью или исцелением. Сохранились свидетельства о творимых им чудесах.
В июле Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение о причислении ростовского священника к лику святых. Мощи праведника отныне будут хранится в Кафедральном соборе. А дни памяти нового святого будут отмечать дважды в год — 9 марта и 9 сентября.
