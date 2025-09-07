В Ростовском кафедральном соборе состоялось всенощное бдение

Праздник совпал с канонизацией протоиерея Иоанна Домовского. Он родился в 1844 году в семье священника, окончил духовную семинарию и 30 лет служил в сельском приходе. Позже стал настоятелем Александро-Невского храма в Ростове (в то время Нахичевани-на-Дону). К дому священника часто приходили люди — за советом, духовной помощью или исцелением. Сохранились свидетельства о творимых им чудесах.