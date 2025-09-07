В Пензенской области обновили участки дороги «Кувак-Никольское — Земетчино»

Три участка трассы «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино» в Пензенской области привели в порядок при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении строительства и дорожного хозяйства региона.
Объекты общей протяженностью 15 км расположены в Нижнеломовском и Вадинском районах. Специалисты укрепили основание проезжей части и уложили там новое асфальтовое покрытие.
Отметим, что по «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино» можно выехать на федеральную трассу М-5 «Урал». Кроме того, эта автодорога является важной частью туристического маршрута. Она обеспечивает доступ к Свято-Тихвинскому Керенскому мужскому монастырю и Вадинскому историко-краеведческому музею.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.