Кормить запрещено: омичей попросили ничего не давать перелетным птицам

«Предлагаемая человеком пища не является для них естественным источником питания, негативно влияет на физиологию и инстинкты птиц. Поскольку птиц в основном кормят белым хлебом, это может вызывать у них проблемы с пищеварением и повреждать печень. Кроме того, неправильное питание может вызывать заболевания, в том числе приводящие к нарушениям в развитии крыльев. В результате, птицы могут утратить способность нормально летать», — отмечают специалисты «Птичьей гавани».