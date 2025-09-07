Кормить запрещено: омичей попросили ничего не давать перелетным птицам

Специалисты «Птичьей гавани» в своей группе в «ВКонтакте» обратились к омичам с просьбой не подкармливать перелетных птиц в период миграции. Любые угощения могут быть сейчас особенно опасны для пернатых: птицы даже могут погибнуть.
Так, лакомства препятствуют своевременной миграции пернатых. Птицы, если человек их регулярно подкармливает, могут просто не улететь и остаться на замерзающих водоемах. И в этом случае пернатые могут начать голодать, замерзать и даже погибать. Кстати, угощения могут привести и к нарушению пищеварения у птиц.
«Предлагаемая человеком пища не является для них естественным источником питания, негативно влияет на физиологию и инстинкты птиц. Поскольку птиц в основном кормят белым хлебом, это может вызывать у них проблемы с пищеварением и повреждать печень. Кроме того, неправильное питание может вызывать заболевания, в том числе приводящие к нарушениям в развитии крыльев. В результате, птицы могут утратить способность нормально летать», — отмечают специалисты «Птичьей гавани».
Кроме того, еда, оставленная после птиц, привлекает в места кормления насекомых и грызунов. Специалисты «Птичьей гавани» отмечают: сейчас особенно важно отказаться от подкармливания птиц. В том числе уток и лебедей в черте города.