В 2026 году в Чебоксарах откроют новую женскую консультацию

Современную женскую консультацию Городской клинической больницы № 1 откроют в 2026 году в микрорайоне Солнечном Чебоксар, сообщили в министерстве здравоохранения Чувашской Республики. Создание подобных учреждений входит в число задач нацпроекта «Семья».
Для новой консультации приобрели помещение площадью 270 кв. м. Прежде чем открыть его, там планируют провести капитальный ремонт. Отметим, что появление учреждения сделает квалифицированную медицинскую помощь более доступной для жительниц микрорайонов Солнечный и Лента.
Кроме того, в этом же районе предусмотрено открыть филиал поликлиники № 1 с дневным стационаром. Под нее выделили здание площадью 800 кв. м.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.