В Минздраве Башкирии рассказали, как не отравиться грибами

Накануне Минздрав Башкирии выпустил полезную памятку для любителей «тихой охоты». Медики рассказали, как избежать отравления грибами, ведь сезон сбора в самом разгаре.
В своих соцсетях министерство здравоохранения опубликовало несколько полезных советов для безопасного сбора грибов.
— Многие люди не знают, как отличить съедобные и ядовитые грибы, что может привести к серьезным последствиям, — отметили в Минздраве республики.
Специалисты предлагают жителям Башкирии, отправляющимся в лес по грибы, собирать только знакомые. О которых точно знаете, что они съедобны.
— Грибы, в которых вы сомневаетесь, сразу выбрасывайте, не пробуя на вкус.
— Не собирайте переспелые, червивые или испорченные грибы.
— Объясните детям, что трогать ядовитые грибы нельзя.
— Не ешьте сырые грибы.
— Не собирайте грибы рядом с промышленными зонами или автомобильными трассами.
Как отмечают специалисты, при первых же признаках отравления, а это боль в животе, тошнота и рвота, нужно срочно уложить пострадавшего и дать ему выпить соленую или холодную воду и срочно вызвать врача. Алкоголь давать ни в коем случае нельзя.
— Будьте осторожны и внимательны при сборе грибов. Ваше здоровье — в ваших руках! — обращаются представители Минздрава Башкирии к любителям собирать грибы.
