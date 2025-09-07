Ричмонд
В Минздраве Башкирии рассказали, как не отравиться грибами

Башкирские врачи рассказали, как избежать отравления грибами.

Источник: Комсомольская правда

Накануне Минздрав Башкирии выпустил полезную памятку для любителей «тихой охоты». Медики рассказали, как избежать отравления грибами, ведь сезон сбора в самом разгаре.

В своих соцсетях министерство здравоохранения опубликовало несколько полезных советов для безопасного сбора грибов.

— Многие люди не знают, как отличить съедобные и ядовитые грибы, что может привести к серьезным последствиям, — отметили в Минздраве республики.

Специалисты предлагают жителям Башкирии, отправляющимся в лес по грибы, собирать только знакомые. О которых точно знаете, что они съедобны.

— Грибы, в которых вы сомневаетесь, сразу выбрасывайте, не пробуя на вкус.

— Не собирайте переспелые, червивые или испорченные грибы.

— Объясните детям, что трогать ядовитые грибы нельзя.

— Не ешьте сырые грибы.

— Не собирайте грибы рядом с промышленными зонами или автомобильными трассами.

Как отмечают специалисты, при первых же признаках отравления, а это боль в животе, тошнота и рвота, нужно срочно уложить пострадавшего и дать ему выпить соленую или холодную воду и срочно вызвать врача. Алкоголь давать ни в коем случае нельзя.

— Будьте осторожны и внимательны при сборе грибов. Ваше здоровье — в ваших руках! — обращаются представители Минздрава Башкирии к любителям собирать грибы.

