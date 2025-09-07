В Егорьевскую детскую школу искусств в Подмосковье закупят оборудование

Современное оборудование приобретут для Егорьевской детской школы искусств Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
В планах — закупить пианино и три интерактивные панели. Также учащиеся будут заниматься с новыми учебно-методическими пособиями.
«Уже приобретен рояль “Соната” и четыре пианино. Рояль установлен в актовом зале школы, а пианино используются на индивидуальных занятиях в учебных классах. Также для художественного отделения купили 50 мольбертов с полками для инструментов и стаканчиков», — рассказал председатель совета депутатов муниципального округа Егорьевска Михаил Лавров.
Добавим, что в этой школе искусств обучаются 860 детей. Их готовят по пяти творческим направлениям: инструментальному, хореографическому, художественному и театральному, а также по программе раннего эстетического развития.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.