В поселке Просвет Самарской области завершили ремонт участка водовода

Участок магистрального водопровода в поселке Просвет Самарской области отремонтировали в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Волжского муниципального района.
«Водовод, который обеспечивает водой Просвет и [коттеджный поселок] “Юбилейный”, эксплуатируется почти 40 лет. За все это время капитального ремонта никогда не проводилось, работы ограничивались лишь локальными “заплатками”. Мы приняли решение заменить самый аварийный участок. Теперь на этом отрезке установлены современные и надежные трубы с гарантией 50 лет. Это позволило стабилизировать давление в системе», — рассказал глава Волжского муниципального района Александр Шарков.
Длина этого объекта равна 720 м. Специалисты заменили там старые трубы, что позволило обеспечить стабильное водоснабжение и повысить надежность конструкции.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.