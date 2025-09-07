В поселке Просвет Самарской области завершили ремонт участка водовода

«Водовод, который обеспечивает водой Просвет и [коттеджный поселок] “Юбилейный”, эксплуатируется почти 40 лет. За все это время капитального ремонта никогда не проводилось, работы ограничивались лишь локальными “заплатками”. Мы приняли решение заменить самый аварийный участок. Теперь на этом отрезке установлены современные и надежные трубы с гарантией 50 лет. Это позволило стабилизировать давление в системе», — рассказал глава Волжского муниципального района Александр Шарков.