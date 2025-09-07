В Бузулуке Оренбургской области открылась новая школа

В здании разместили три спортивных и один актовый зал с амфитеатром. Также есть столовая более чем на 400 мест и просторные кабинеты, оборудованные всем необходимым для занятий. Отметим, что учениками современной школы стали свыше 1000 ребят. А коллектив включает 70 учителей и сотрудников.