В Бузулуке Оренбургской области открылась новая школа

Новая школа № 14 на улице Мурманской в Бузулуке Оренбургской области приняла первых учеников в День знаний, сообщили в администрации города. Учреждение построили в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».
В здании разместили три спортивных и один актовый зал с амфитеатром. Также есть столовая более чем на 400 мест и просторные кабинеты, оборудованные всем необходимым для занятий. Отметим, что учениками современной школы стали свыше 1000 ребят. А коллектив включает 70 учителей и сотрудников.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.