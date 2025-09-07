В Минске запустят оплату проезда банковской картой: когда начнут тестировать

Скоро расплатиться в минском транспорте станет еще проще. Перевод маршрутов на новую систему оплаты уже активно разрабатывается, а тестовый запуск намечен на конец сентября, заявил генеральный директор «Минсктранса» Роман Пранович в программе «Вечерний Минск».