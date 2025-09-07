В Минске запустят оплату проезда банковской картой: когда начнут тестировать

Система создается для всей Беларуси и обеспечит оплату проезда через:
- банковские карты «Белкарт», Visa, Mastercard от белорусских банков;
- мобильные устройства с NFC или приложением «Белкарт Pay»;
- привычные смарт-карты с проездными тарифами.
Первые тесты уже прошли в Могилеве, Гомеле и Барановичах.
Напомним, что с ноября 2024 года проезд в маршрутках Минска можно оплатить картой.
Штраф за безбилетный проезд.
С 1 сентября 2025 года в Минске изменились правила оплаты штрафов за безбилетный проезд.