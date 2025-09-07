Ричмонд
В Минске запустят оплату проезда банковской картой: когда начнут тестировать

Скоро расплатиться в минском транспорте станет еще проще. Перевод маршрутов на новую систему оплаты уже активно разрабатывается, а тестовый запуск намечен на конец сентября, заявил генеральный директор «Минсктранса» Роман Пранович в программе «Вечерний Минск».

Источник: Смартпресс

Система создается для всей Беларуси и обеспечит оплату проезда через:

  • банковские карты «Белкарт», Visa, Mastercard от белорусских банков;
  • мобильные устройства с NFC или приложением «Белкарт Pay»;
  • привычные смарт-карты с проездными тарифами.

Первые тесты уже прошли в Могилеве, Гомеле и Барановичах.

Напомним, что с ноября 2024 года проезд в маршрутках Минска можно оплатить картой.

Штраф за безбилетный проезд.

С 1 сентября 2025 года в Минске изменились правила оплаты штрафов за безбилетный проезд.