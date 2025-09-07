В Новосибирске предложили создать реестр мигрантов, легализованных мошенническим путем

По его словам, в реестр будут включаться данные иностранцев, чье право на легализацию отменено решением суда в связи с доказанным фактом мошенничества. Такая база, считает Сивак, станет дополнительным инструментом для полиции и госструктур при контроле за теми, кто обращается за социальной поддержкой или льготами.