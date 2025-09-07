В Новосибирске предложили создать реестр мигрантов, легализованных мошенническим путем

«Справедливая Россия — За правду» выступила с инициативой фиксировать в отдельной базе иностранцев, чья легализация в России была признана недействительной из-за мошенничества.
В Новосибирске представили инициативу по формированию специального реестра мигрантов, получивших право на проживание в России обманным путем. Об этом сообщил руководитель Центра защиты прав граждан партии «Справедливая Россия — За правду» Роман Сивак, сообщает ТАСС.
По его словам, в реестр будут включаться данные иностранцев, чье право на легализацию отменено решением суда в связи с доказанным фактом мошенничества. Такая база, считает Сивак, станет дополнительным инструментом для полиции и госструктур при контроле за теми, кто обращается за социальной поддержкой или льготами.
Кроме того, партия представила Telegram-бот «Стоп мигрант», с помощью которого граждане могут сообщать о подозрительных действиях приезжих. Как отмечают в организации, значительная часть обращений поступает именно из Новосибирска.