Глава Минтруда Павлюченко рассказала, когда белорусы получат первые выплаты по накопительной пенсии

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко рассказала в эфире телеканала СТВ, когда первые белорусы получат выплаты по накопительной пенсии.
Министр отметила, что в Беларуси уже 57 тысяч человек участвует в системе накопительной пенсии. По ее словам, белорусы станут смелее в этом вопросе, «когда появляются первые результаты».
«В конце текущего года начнутся первые выплаты по дополнительному пенсионному страхованию. Первые 47 счастливчиков начнут получать пенсии. В начале следующего года их количество увеличится», — отметила Наталия Павлюченко.
Она добавили про двойную выгоду для участвующего в программе белоруса: «Он решился на одну выплату, и государство помогло ему, предоставив еще одну».
К слову, у самой Наталии Павлюченко один из самых первых договоров за номером пять.
