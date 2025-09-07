Ричмонд
Глава Минтруда Павлюченко рассказала, когда белорусы получат первые выплаты по накопительной пенсии

Глава Минтруда Беларуси заявила о первых выплатах по накопительной пенсии.

Источник: Комсомольская правда

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко рассказала в эфире телеканала СТВ, когда первые белорусы получат выплаты по накопительной пенсии.

Министр отметила, что в Беларуси уже 57 тысяч человек участвует в системе накопительной пенсии. По ее словам, белорусы станут смелее в этом вопросе, «когда появляются первые результаты».

«В конце текущего года начнутся первые выплаты по дополнительному пенсионному страхованию. Первые 47 счастливчиков начнут получать пенсии. В начале следующего года их количество увеличится», — отметила Наталия Павлюченко.

Она добавили про двойную выгоду для участвующего в программе белоруса: «Он решился на одну выплату, и государство помогло ему, предоставив еще одну».

К слову, у самой Наталии Павлюченко один из самых первых договоров за номером пять.

Тем временем глава Минтруда заявила про оплату отпуска для отцов при рождении ребенка в Беларуси.

Ранее Минздрав Беларуси высказался о новом штамме коронавируса «Стратус»: «Высокая заразность, охриплость и сиплость голоса».

