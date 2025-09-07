В Новосибирске экс-директору «Метро Мир» смягчили приговор

Кассационный суд в Кемерово частично изменил решение в отношении Александра Мысыка, осужденного за превышение должностных полномочий.
Бывший директор муниципального предприятия «Метро Мир» в Новосибирске Александр Мысик добился смягчения приговора, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
В Кемерово кассационный суд исключил дополнительное наказание, запрещавшее ему два года занимать руководящие должности в сфере проектирования и эксплуатации подземных объектов. В остальной части приговор оставили без изменений.
Ранее Дзержинский районный суд признал Мысыка виновным в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он подписал акт о подключении детского сада к системе ливневой канализации, хотя подрядчик не выполнил работы в полном объеме. В результате на территории образовались провалы в асфальте и затопления.
В 2024 году суд назначил Мысику полтора года условно. Новосибирский областной суд приговор подтвердил, после чего осужденный обратился в кассацию.
Тем временем в отношении бывшего директора продолжается еще одно разбирательство — по делу о неудовлетворительном состоянии дороги к новому ЛДС.