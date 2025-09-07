В Новосибирске экс-директору «Метро Мир» смягчили приговор

Ранее Дзержинский районный суд признал Мысыка виновным в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он подписал акт о подключении детского сада к системе ливневой канализации, хотя подрядчик не выполнил работы в полном объеме. В результате на территории образовались провалы в асфальте и затопления.