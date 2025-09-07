В Москве открылись свыше 135 тысяч кружков и секций в новом учебном году

Более 135 тысяч кружков и секций, открытых в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», доступно юным москвичам в этом учебном году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки города.
«Столица предоставляет детям возможности для самовыражения и поиска своих интересов в разных сферах. Город внимательно отслеживает современные тенденции, чтобы внедрять новые и интересные для школьников программы. Сейчас в столице работает свыше 135 тысяч кружков и секций, где занимаются более 1,5 миллиона детей», — отметили в пресс-службе ведомства.
По информации департамента экономической политики и развития Москвы, в новых кружках дети смогут создавать мультфильмы с собственной музыкой, научатся управлять беспилотниками и освоят трехмерную графику. Также они познакомятся с особенностями работы с нейросетями, узнают об основах ветеринарии и освоят аэройогу. Программы дополнительных занятий разработаны с учетом интересов детей и самых актуальных тенденций в образовании.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.