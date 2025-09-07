В Москве открылись свыше 135 тысяч кружков и секций в новом учебном году

«Столица предоставляет детям возможности для самовыражения и поиска своих интересов в разных сферах. Город внимательно отслеживает современные тенденции, чтобы внедрять новые и интересные для школьников программы. Сейчас в столице работает свыше 135 тысяч кружков и секций, где занимаются более 1,5 миллиона детей», — отметили в пресс-службе ведомства.