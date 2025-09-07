Более 20 дворов благоустроят в городе Щекино Тульской области

Благоустройство 21 двора при многоквартирных домах запланировано в городе Щекино Тульской области в этом году. Работы проводятся при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Щекинского района.
В 14 дворах работы уже завершены. Недавно благоустройство стартовало во дворе на улице Гагарина. Подрядчик приступил к подготовительным мероприятиям: снял старое асфальтовое покрытие и удалил аварийные деревья.
Также сейчас благоустройство ведется в трех дворах, расположенных в Ясенковском проезде и на улице Молодежной. В них заменят асфальтовое покрытие, установят скамейки и урны, обустроят парковочные карманы и пешеходные подходы к подъездам.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.