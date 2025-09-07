В Мичуринске Тамбовской области открыли модельную библиотеку

Новый облик библиотеки сохранил уют и зеленые акценты. Для учреждения закупили более 6 тысяч изданий книг, а также мультимедийное оборудование, которое позволит создавать качественный видео- и аудиоконтент. Теперь в библиотеке смогут проводить даже крупные региональные мероприятия. Кроме того, в учреждении установили интерактивный комплекс «Патриот». Используя его, посетители смогут изучить историю России. Помимо этого, в модернизированной библиотеке появились уникальные интерактивные шахматы, моноблоки и планшеты.