В Мичуринске Тамбовской области открыли модельную библиотеку

Открытие модельной библиотеки, модернизированной при поддержке нацпроекта «Семья», прошло 6 сентября в городе Мичуринске. Об этом сообщили в Министерстве культуры Тамбовской области.
Это уже 17-я подобная библиотека в регионе. Ее дизайн-концепция сочетает в себе экологические и этнографические элементы. Сама библиотека является современным пространством, предназначенным для всестороннего развития личности, качественного досуга и семейного чтения. Она тесно связана с расположенным в микрорайоне «Донское» ландшафтным парком-набережной «Мичуринское Подгорье».
Новый облик библиотеки сохранил уют и зеленые акценты. Для учреждения закупили более 6 тысяч изданий книг, а также мультимедийное оборудование, которое позволит создавать качественный видео- и аудиоконтент. Теперь в библиотеке смогут проводить даже крупные региональные мероприятия. Кроме того, в учреждении установили интерактивный комплекс «Патриот». Используя его, посетители смогут изучить историю России. Помимо этого, в модернизированной библиотеке появились уникальные интерактивные шахматы, моноблоки и планшеты.
«Особенно важно, что создана доступная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Библиотека обеспечивает доступ для маломобильных граждан и создает комфортные условия для слабослышащих и слабовидящих пользователей. Благодарю Министерство культуры РФ за содействие в реализации значимых для культурной жизни нашей области проектов» — отметил министр культуры Тамбовской области Юрий Голубев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.