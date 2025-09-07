Ремонт аварийного коллектора в Таганроге завершится в ноябре

В ходе рабочей поездки в Таганрог врио губернатора Юрий Слюсарь проверил, как идет ремонт аварийного коллектора. Об этом сообщается на сайте донского правительства.
Речь идет о восстановлении 300-метрового участка коллектора на улице Мало-Почтовой. Весной на его ремонт из областного бюджета было выделено более 146 миллионов рублей. Подрядчик приступил к реконструкции в конце мая. Сейчас объект готов на 30%, работы планируется завершить в ноябре.
— Коммунальные сети в Таганроге сильно изношены, из-за аварийного коллектора жители получают воду с пониженным давлением. Идут работы на разных участках с декабря прошлого года. Уже сделан участок на 1-й Котельной, до конца года завершат еще один, — сказал Юрий Слюсарь.
