Ремонт аварийного коллектора в Таганроге завершится в ноябре

Речь идет о восстановлении 300-метрового участка коллектора на улице Мало-Почтовой. Весной на его ремонт из областного бюджета было выделено более 146 миллионов рублей. Подрядчик приступил к реконструкции в конце мая. Сейчас объект готов на 30%, работы планируется завершить в ноябре.