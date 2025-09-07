В библиотеках города Ельца Липецкой области провели акцию «Лучший читатель»

Летняя акция «Лучший читатель», организованная в соответствии с целями нацпроекта «Семья», прошла в библиотеках города Ельца. Об этом сообщили в Министерстве культуры Липецкой области.
Акция продлилась восемь с половиной недель. За это время участникам нужно было прочитать как можно больше книг. В итоге звание и диплом «Лучший читатель» получила Наталья Толстых, которая прочла за период акции 59 книг.
«Все условия акции были выполнены: Наталья Анатольевна регулярно, раз в неделю, посещала библиотеку, фотографировалась для репортажей об акции и прочла наибольшее среди участников акции количество книг», — отметили в Министерстве культуры Липецкой области.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.