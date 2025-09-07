Ковчег с мощами святителя Тихона доставят в Красноярск на следующей неделе

В рамках общероссийского крестного хода, приуроченного к 100-летию со дня кончины патриарха Тихона, в Красноярск будет доставлена святыня — ковчег с мощами святого. Реликвия пробудет в краевой столице два дня.
Как сообщает пресс-служба Красноярской епархии, ковчег будет доступен для поклонения верующих:
8 сентября: с 09:00 до 20:009 сентября: с 07:00 до 17:00.
Местом пребывания святыни станет кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы, расположенный в центре Красноярска. Доступ для всех желающих будет бесплатным.
Святитель Тихон возглавлял Русскую Православную Церковь в один из самых сложных периодов её истории — с 1917 по 1925 год. Крестный ход с его мощами пройдет почти в ста городах России и Белоруссии, объединив тысячи верующих.
В епархии напоминают о возможности приложиться к святыне и помолиться о здравии близких. Для организованных групп паломников рекомендуется предварительная запись через приходские советы.