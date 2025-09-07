В Орловском государственном университете стартовал конкурс «Кибердром»

Цель конкурса — вовлечь студентов и школьников в изучение технологий беспилотных авиационных систем, сориентировать их в мире цифровых и компьютерных профессий. Принять участие в проекте могут люди в возрасте от 7 до 27 лет. Лучших определят в трех группах: среди начинающих, студентов и профессионалов. Еще один трек «Сила России» — специальный. Он посвящен применению беспилотных авиационных систем в гражданских и оборонных целях.