В Орловском государственном университете стартовал конкурс «Кибердром»

Всероссийский конкурс «Кибердром», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», стартовал 1 сентября в Орловском государственном университете. Об этом сообщили в департаменте информационных технологий региона.
Цель конкурса — вовлечь студентов и школьников в изучение технологий беспилотных авиационных систем, сориентировать их в мире цифровых и компьютерных профессий. Принять участие в проекте могут люди в возрасте от 7 до 27 лет. Лучших определят в трех группах: среди начинающих, студентов и профессионалов. Еще один трек «Сила России» — специальный. Он посвящен применению беспилотных авиационных систем в гражданских и оборонных целях.
Прием заявок на конкурс продлится до 21 сентября на сайте проекта. Лучшие региональные команды пройдут специальное обучение и получат свидетельства об освоении профессии «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 кг и менее)».
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.