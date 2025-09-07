В городе Кинешма Ивановской области пройдет мастер-класс для бизнеса

Мастер-класс для предпринимателей «Взаимосвязь эмоций и бизнеса: как управлять своими чувствами для достижения успеха» состоится 15 сентября в городе Кинешма. Занятие будет организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Центре развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области.