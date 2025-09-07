В городе Кинешма Ивановской области пройдет мастер-класс для бизнеса

Мастер-класс для предпринимателей «Взаимосвязь эмоций и бизнеса: как управлять своими чувствами для достижения успеха» состоится 15 сентября в городе Кинешма. Занятие будет организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Центре развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области.
В качестве спикера на мастер-классе выступит врач-психиатр, психотерапевт, эксперт по отношениям, преподаватель Ивановского государственного медицинского университета Наталья Бирина. Участники мероприятия научатся распознавать «вражеские» эмоции, которые саботируют рост бизнеса, изучат эффективные техники проработки негативных эмоций и узнают, как использовать «правильные» эмоции для повышения дохода, мотивации команды и выхода из стрессовых ситуаций.
Участие в мастер-классе бесплатное. Чтобы присоединиться к нему, необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.