Telegraph: в Австралии у летучих лисиц обнаружили ранее неизвестный вирус

Солт-Галли является родственным для вирусов Нипах и Хендра, которые Всемирная организация здравоохранения считает «приоритетными патогенами».

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. У летучих лисиц в Австралии обнаружили новый патоген, получивший название Солт-Галли. Об этом сообщила газета The Telegraph.

По ее информации, признаков распространения вируса на человека пока не было выявлено. Тем не менее, Солт-Галли является родственным для вирусов Нипах и Хендра, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «приоритетными патогенами».

Вирус был обнаружен в сельском районе Квинсленда, в том же регионе, где когда-то распространился вирус Хендра, пишет The Telegraph.

Согласно заявлению исследователей из Национального научного агентства Австралии, которое приводит газета, «невозможно на данный момент предсказать, приведет ли вирус к вспышкам заболевания у человека в будущем, но в настоящее время причин для беспокойства нет».

«Вирус Солт-Галли — еще один пример того, что летучие мыши являются резервуаром множества неизвестных вирусов», — заявил The Telegraph профессор Линьфа Ван, преподаватель программы по новым инфекционным заболеваниям в медицинской школе в Сингапуре.

Открытие вируса Солт-Галли важно для лучшего понимания вирусов, циркулирующих в дикой природе, отмечает газета.