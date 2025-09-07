В Астане и 16 регионах РК объявили штормовое предупреждение на 8 сентября

В Астане ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный временами порывы 15−20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.
В Шымкенте днем прогнозируют ветер до 15−20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Туркестанская область
На севере утром и днем ожидается пыльная буря. Ветер до 15−20 м/с на севере, западе и в горных районах. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Туркестане днем ожидается ветер до 15−20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Область Улытау
Днем прогнозируют грозу, на востоке и юге — шквал. Ветер до 15−20 м/с. На севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке и в центре — чрезвычайная.
В Жезказгане днем ожидается гроза, сохраняется высокая пожарная опасность.
Карагандинская область
На западе, севере и востоке днем ожидаются грозы и ураганы. Ветер до 15−20 м/с. На западе и севере сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная.
В Караганде днем прогнозируют грозу.
Акмолинская область
На севере и востоке днем ожидаются сильный дождь, град, шквал и гроза. Ночью и утром на западе прогнозируют туман. Ветер до 15−20 м/с, местами порывы до 23 м/с. На западе, юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность.
В Кокшетау ночью и утром ожидается гроза.
Область Абай
Ночью на севере прогнозируют грозу, днем гроза ожидается по области, на западе, севере и в центре возможны град и шквал. Ветер до 15−20 м/с, местами порывы 23−28 м/с.
В Семее днем ожидается гроза, утром и днем ветер до 15−20 м/с.
Восточно-Казахстанская область
Днем прогнозируют грозу, на севере и востоке — град и шквал. Ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ветер до 15−20 м/с, местами порывы до 25 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.
В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза, ветер до 15−20 м/с.
С 20:00 7 сентября до 08:00 8 сентября в Усть-Каменогорске действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени (ожидается повышенное загрязнение воздуха).
Кызылординская область
На севере ожидается гроза, днем в центре и на востоке — пыльная буря. Ветер до 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Кызылорде днем прогнозируют пыльную бурю, ветер до 15−20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Атырауская область
На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе — высокая.
В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Актюбинская область
Ночью на юге и востоке ожидается гроза. Ветер до 15−20 м/с на севере и востоке. На западе и северо-востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке и в центре — чрезвычайная.
Северо-Казахстанская область
Днем на юге и востоке прогнозируют грозу. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ветер до 15−20 м/с.
Жамбылская область
В горных районах ожидается гроза. Ветер до 15−20 м/с на юго-западе, северо-востоке и в горах. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Таразе днем прогнозируют ветер до 15−20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Алматинская область
В горных районах днем ожидается гроза. Ветер в горах до 15−20 м/с.
Костанайская область
Ночью на юге и востоке прогнозируют грозу. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ветер до 15−20 м/с. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юго-востоке и северо-востоке — высокая.
Павлодарская область
Ночью на западе временами ожидается сильный дождь. На западе, юге и востоке прогнозируют грозу, днем на юге и востоке возможен град. Ветер до 15−20 м/с.
В Павлодаре ожидается гроза.
Мангистауская область
Ночью и утром на юге ожидается туман. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Область Жетысу
Днем на севере, востоке, в центре и в горах ожидается гроза. Ветер до 15−20 м/с.
В Талдыкоргане днем прогнозируют грозу.