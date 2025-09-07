В Астане и 16 регионах РК объявили штормовое предупреждение на 8 сентября

На севере и востоке днем ожидаются сильный дождь, град, шквал и гроза. Ночью и утром на западе прогнозируют туман. Ветер до 15−20 м/с, местами порывы до 23 м/с. На западе, юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность.