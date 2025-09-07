В селе Лискинском Воронежской области открыли школу после ремонта

«Сегодня для первоклассников начинается новый, интересный этап жизни. Хочу пожелать ребятам, чтобы они относились к школе как к своему второму дому, впитывали все те знания, которые педагоги будут вам давать. Ведь эти знания — базис, который будет помогать в дальнейшем двигаться по жизни», — поздравил школьников заместитель министра промышленности и транспорта Воронежской области Максим Захаров.