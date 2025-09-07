В селе Лискинском Воронежской области открыли школу после ремонта

Открытие Краснознаменской средней школы в селе Лискинском, отремонтированной по нацпроекту «Молодежь и дети», прошло 1 сентября. Об этом сообщили в администрации Лискинского муниципального района Воронежской области.
«Модернизация затронула все без исключения помещения: учебные классы, зоны отдыха, санитарные узлы, спортивный и актовый залы, а также пищеблок. Вдвойне радостно начинать учебный год в полностью обновленном здании, где теперь не только уютно, светло и комфортно, но и интересно», — сказал глава муниципалитета Игорь Кирнос.
Также к новому учебному году Краснознаменская школа получила сертификат на 100 тысяч рублей. Средства направят на покупку учебного оборудования.
«Сегодня для первоклассников начинается новый, интересный этап жизни. Хочу пожелать ребятам, чтобы они относились к школе как к своему второму дому, впитывали все те знания, которые педагоги будут вам давать. Ведь эти знания — базис, который будет помогать в дальнейшем двигаться по жизни», — поздравил школьников заместитель министра промышленности и транспорта Воронежской области Максим Захаров.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.